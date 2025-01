Ilfoglio.it - Abbiamo dimenticato Charlie Hebdo. A dieci anni dall’attentato, l’autocensura ha vinto

Leggi su Ilfoglio.it

Stéphane “Charb” Charbonnier, direttore die vignettista, dueprima di morire disse: “Può sembrare pomposo, ma preferirei morire in piedi che vivere in ginocchio”. E così è stato. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti