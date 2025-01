Liberoquotidiano.it - A Udine vince la noia, l'Atalanta non va oltre il pari: nessun gol e poche emozioni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si chiude con una reti inviolate la sfida trase egol al Bluenergy Stadium: buona prova da parte dei padroni di casa che hanno fermato una formazione scarica e poco pericolosa rispetto a quanto visto nel girone d'andata. Squadra stanca e conidee, gli uomini di Gasperini non sono riusciti a tornare alla vittoria dopo il ko in Supercoppa: secondoin campionato consecutivo, non arriva dunque la prima vittoria del 2025 in un match comunque complicato soprattutto per merito dell'se. La trama della gara è stata identica a quella andata in scena nel match d'andata. L'se ha alzato il baricentro sin dai primi minuti imponendo un ritmo serrato alla gara, gli ospiti hanno faticato soprattutto nell'impostare il palleggio in mezzo al campo: la prima occasione è stata quella di Thauvin su sponda di Ehizibue, ma la conclusione del francese è terminata sul fondo.