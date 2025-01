Ilrestodelcarlino.it - A canestro in pediatria al Bufalini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è chi Babbo Natale è stato costretto ad aspettarlo a letto. Magari nemmeno nel letto di casa sua, ma in quello dell’ospedale, ricoverato nel reparto di. E’ a tutti i piccoli malati ricoverati nel nosocomio della nostra città che ha pensato l’universo del basket cittadino, rispondendo a un invito avanzato dalla Federazione e coinvolgendo tutti i tesserati e le loro famiglie. Il risultato è stato un grande abbraccio solidale, arrivato in primis dalle atlete e dagli atleti più giovani, particolarmente vicini ai loro coetanei che stanno attraversando un periodo non facile. Così ieri mattina una delegazione della Livio Neri e della Nuova Virtus si è recata all’ospedale a mani pienissime, consegnando giocattoli, giochi di società, libri e tanto altro ai responsabili del reparto, che metteranno ovviamente tutto a disposizione dei pazienti ricoverati.