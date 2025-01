Anconatoday.it - "240 minuti sotto le stelle", una grande classica per le auto d'epoca apre il 2025 del Caem/Scarfiotti

Leggi su Anconatoday.it

Scatta il countdown per il primo evento del/Lodovicodedicato alled’ed ai cronometri. È da tempo buona tradizione iniziare il nuovo anno con questo evento invernale giunto alla sua 18a edizione e che si svolge in buona parte in notturna, con l’adesione degli.