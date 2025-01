.com - Zucchero per la prima volta in concerto al Circo Massimo

Fornaciari live per lainaldi Roma con il suo tour Overdose d’amoreIl 23 e il 24 giugnoFornaciari per lainaldi Roma con il suo tour Overdose d’amore! A due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla,torna live a Roma e per lanella sua carriera sarà protagonista assoluto al, aggiungendo così un nuovo capitolo memorabile alla sua straordinaria storia artistica. Per due notti indimenticabili l’iconica cornice dall’inestimabile valore storico si trasformerà in un grande tempio della musica live per regalare al pubblico uno show mozzafiato e di grande musica dal vivo.I biglietti per i due live show, organizzati da Friends & Partners e The Base, saranno disponibili in prevendita da lunedì 13 gennaio dalle ore 16.