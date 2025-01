Iltempo.it - Zelensky “Grati all'Italia per il sostegno alla nostra difesa aerea”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri d', Giorgia Meloni. Abbiamo discusso di assistenza per proteggere lagente, le nostre città e i nostri villaggi dai bombardamenti russi, come quello su Zaporizhzhia. Siamo profondamenteall'per il”. Così su Facebook il presidente ucraino Volodymyrdopo l'incontro a Palazzo Chigi con la premier. “Oggi abbiamo anche discusso di un'ulteriore cooperazione critica nel rafforzamento del nostro scudo aereo, lavorando con i partner per avvicinare la pace, e gli sforzi congiunti nella ricostruzione che possano giovare a entrambe le nostre nazioni, stimolando le nostre economie, creando posti di lavoro per i nostri cittadini e promuovendo lo sviluppo sociale” ha concluso