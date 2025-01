Quotidiano.net - Zelensky: Fiducia nella Meloni per il supporto all'Ucraina con Trump presidente

"Mi fido di lei". Così il leader ucraino Volodymyrrisponde al Messaggero che gli chiede se la premier Giorgiaaiuterà l'con il nuovoUsa Donald. "È stato un incontro molto positivo - afferma il leader ucraino - Ho un ottimo rapporto con il primo ministro. E la ringrazio per ilche sta dando all'". "Con Mattarella ho avuto un incontro molto positivo, gli ho detto che è ora che venga in, l'ultima volta di unitaliano inè stato 25 anni fa. Quindi è opportuno soprattutto ora che stiamo parlando della conferenza per la ricostruzione". Così il leader ucraino Volodymyrin un'intervista a Rainews 24.