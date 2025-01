Imolaoggi.it - Von der Leyen: ‘finora 134 miliardi per Kiev, altri in arrivo’

”Oggi consegniamo all’Ucraina tredi euro, il primo pagamento della parte garantita dall’Ue del prestito del G7, dando all’Ucraina la forza finanziaria per continuare a lottare per la propria libertà e per prevalere”. Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der. “L’Europa ha fornito quasi 134di euro di sostegno.