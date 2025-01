Viviano e la critica a Napoli | Ti offendono se hai la tuta di un’altra squadra al Nord invece…

Leggi su Dailynews24.it

Ai microfoni di TVPlay, l’ex calciatore della Fiorentina, Emiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato die di alcuni retroscena vissuti durante le trasferte nella città partenopea. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Se passeggio per strada con unadiversa, ricevo sempre insulti; è uno dei pochi posti in cui ciò .L'articoloe la: “Tise hai ladi, alinvece.”