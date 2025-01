Calcionews24.com - Vieira: «Ho visto un Genoa migliorato contro quella big in questi punti. Parma? Sfida molto importante»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Patrick, allenatore del, in conferenza stampa in vista delladei rossoblùil. I dettagli Patrickha parlato in conferenza stampa in vista della partita delil. Di seguito le sue parole. BILANCI – «La squadra sta bene, siamo in un periodo positivo. La squadra è pronta ad .