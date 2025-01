Inter-news.it - VIDEO – L’Inter sfida il Venezia, non con pochi problemi! | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Per Yann Bisseck, e non solo, niente trasferta a.IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda. Archiviata la parentesi infelice della Supercoppa Italiana, si riparte col campionato. All’anti-vigilia del match contro il, però arrivano altre cattive notizie per Simone Inzaghi. Dopo Hakan Calhanoglu arrivanofisici anche per Aurel Bisseck, che non sarà a disposizione per la trasferta di domenica. Al difensore tedesco si aggiungono altre due probabili assenze.