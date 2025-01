Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2025 ore 08:15

DEL 9 GENNAIO ORE 20.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-ANCORA CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE DIA SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431 CHE HA COINVOLTO UN CAMION E UN’AUTO.ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO SI REGISTRANO 3 KM DI CODA IN DIMINUZIONE,CHE STA DEFLUENDO SU UNA CORSIA.PER CHI VIAGGIA VERSOSI CONSIGLIA DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE.SULLE RESTANTI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, LA CIRCONE SI PRESENTA AL MOMENTO SCORREVOLEINFINE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI DOMANI è PREVISTO IL PRIMO SCIOPERO DEL. A INCROCIARE LE BRACCIA SARANNO I LAVORATORI DEL SETTORE DEI TRASPORTI E QUELLI DEL COMPARTO SCUOLA.