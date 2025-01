Lapresse.it - Veneto: Tosi, non c’è partita, io candidato FI ma bisogna vedere puzzle regionali

Milano, 10 gen. (LaPresse) – In vista delle prossime elezioniin, “io sono ildi Forza Italia: questo è ufficiale. Dopodiché il problema è: ovviamente, Fratelli d’Italia formulerà un suo nome e la Lega anche. Dopo bisognerànell’ambito delle sei Regioni che votano e delle grandi città che voteranno, una di queste è Venezia, come va a finire ilcomplessivo. Se fosse per Forza Italia, sarei io”. Così a LaPresse l’europarlamentare di Forza Italia, Flavio. Alla domanda se inci sia il rischio per il centrodestra di disperdere il bacino di voti di Luca Zaia,risponde: “In Italia ci sono due Regioni che sono sempre state vinte da un’unica coalizione: l’Emilia-Romagna da una parte e ildall’altra. Non c’è mai stata storia, e così sarà.