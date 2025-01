Vendite dettaglio in calo a novembre' 24

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.48 A2024 lealdiminuiscono sia in valore (-0,4%) sia in volume (-0,6%) rispetto a ottobre. E' quanto stima l'Istat. Rispetto al2023, lealaumentano dell'1,1% in valore e diminuiscono dello 0,2% in volume. Su base congiunturale sono insia ledei beni alimentari (-0,1% in valore e -0,6% in volume), sia quelle dei beni non alimentari (-0,7% in valore e in volume).