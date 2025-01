Università di Tokyo studentessa prende a martellate 8 persone | fermata

Leggi su Open.online

Momenti di terrore nel campus Tama dell’Hosei a Machida, nella zona occidentale di, dove una ragazza – presumibilmente ventenne – ha seminato il panico ferendo ottocon un martello. Le autorità sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni di una giovane che si comportava in modo violento nel campus. Prima dell’arrivo della polizia, il personale universitario era riuscito a bloccare la donna. Secondo le prime informazioni diffuse, tutti i feriti sarebbero rimasti coscienti, ma la gravità delle loro condizioni non è ancora chiara. La polizia diha fermato lae avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, cercando di chiarire cosa abbia scatenato l’attacco di unanel un contesto universitario.L'articolodiproviene da Open.