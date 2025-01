Ilgiorno.it - Unicredit assume: 200 nuovi posti di lavoro

Milano, 10 gennaio 2025 -internalizzerà le operazioni di back office relative alla custodia titoli in Italia e Germania, standardizzando l'assetto e i fornitori, con un'operazione che creerà oltre 200 nuove opportunità di. L'internalizzazione comporterà la creazione di una piattaforma tecnologica di back-office per l'attività di servizi di custodia titoli della banca, inizialmente focalizzata sulla Germania, e l'impiego di nuove risorse per la gestione interna di queste operazioni. La decisione comporterà la creazione di più di 140 nuove opportunità diin Germania, dove in precedenza il servizio era per lo più esternalizzato. E di altre 60 in Italia, attingendo sia al mercato che al programma di reskilling che la banca ha recentemente concordato con i sindacati. La mossa, si legge in una nota, rientra nell'ambito di un'ottimizzazione a livello di gruppo del servizio di custodia titoli, con l'obiettivo di creare un approccio standardizzato in Italia e Germania, sostenuto da partner comuni e da una moderna piattaforma tecnologica.