Ferraratoday.it - Una nuova pista ciclabile, aiuole e parcheggi: via ai lavori. Cantiere da 450mila euro

Leggi su Ferraratoday.it

Un nuovo tassello si aggiunge al reticolo delle ciclovie urbane in via di realizzazione da parte del Comune di Ferrara, nell'ambito degli interventi finanziati con fondi Pnrr per il rafforzamento della mobilità ciclistica con nuovi percorsi ciclabili dalle sedi universitarie alla stazione.