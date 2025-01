Ilgiorno.it - Un boato e poi l’incendio, residente in Rianimazione

Era a terra, le gambe carbonizzate, il busto e le braccia ustionati. Attorno fuoco e fumo ovunque. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo in tempo da quell’infermo divampato nel sottotetto una palazzina nel cuore di Pescarenico, rione di Lecco, prima che morisse bruciato vivo. Era cosciente, nonostante il dolore atroce, ma ora L.D., albanese di 58 anni, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto didell’ospedale cittadino. Sebbene sotto sfratto, era lì ai domiciliari. I carabinieri hanno sequestrato una bombola di gas, che fortunatamente non è esplosa. L’hanno trovata nell’appartamento dove è scoppiato il rogo. Potrebbe essere il possibile innesco delle fiamme. Le indagini sono in corso, ma il sospetto è che il 58enne stesse compiendo forse qualcosa di illecito. Diversi testimoni hanno riferito di aver udito un, che ha fatto tremare i vetri alle finestre, seguito da altre esplosioni più piccole.