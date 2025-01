Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-01-2025 ore 07:10

dailynews radiogiornale giorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio blitz di tedeschi adell’incontro lampo con la meloni mentre oggi il presidente ucraino vedrà Mattarella sono profondamente grato l’Italia per l’incrollabile Sustenium insieme possiamo avvicinare una faccia giusta ha detto ieri zielinski la premier riceve oggi l’altra rappresentante Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Callas tagliandi fare invece tiri sarebbero già Oltre 70 morti nella striscia di Gaza secondo uno studio britannico la camera americana approva le sanzioni alla CPI per il mandato d’arresto contro Netanyahu 41 domande tre ore risposte ieri la conferenza stampa di inizio anno a della meloni niente rimpasto Salvini non andrà per ora liminale l’augurio di nuove elezioni del 2027 con tre mirato faccio che utile al centrodestra dice la Premiere su una sua possibile ricandidatura mai parlato di starlink con Max ma non è un pericolo per la democrazia assicura poi la meloni alta attenzione della maggioranza con la lega su pensioni e terzo mandato per i governatori il governo impugna la legge della Campania stop anche a Zaia Los Angeles ancora Studi del fuoco con almeno 7 morti e oltre 180 mila sfollati distrutto anche Nico Nico stanze Boulevard slittano gli Oscar diversi eventi sportivi Trump torna ad attaccare il governatore California Newton chiedendo delle dimissioni annullamento viaggio in Germania dopo che biden ha fatto la stessa con la sua vincita prevista in Italia Alta tensione in Venezuela in vista dell’insediamento di oggi di Maduro presidente suo terzo mandato consecutivo composizione in piazza in difesa di collane che Ringrazia Trump per il sostegno arresti rilascio ieri per la Machado attesa oggi Lazio secondo il presidente eletto americano nel caso trovi Daniele dopo che la corte suprema americana ha respinto il ricorso del Tycoon che ha già annunciato appello momenti di tensione ieri a Torino al corteo Ferrari il 19 di morti in un inseguimento dei Carabinieri gruppo che lanciato bombe carte bottiglie compra un commissariato di polizia e una caserma dell’arma il caso del diciassettenne ucciso a Campi Bisenzio in fiorentino gli indagati salgono a 6 mentre stamattina è prevista la tua zia sul corpo della vittima Sport stasera al via il girone di ritorno della Serie A di calcio con anticipo Lazio Como in campo dalle 20:45 domani altri 4 m con l’Atalanta in caso di Nese il derby Torino Juventus la finale della Supercoppa di stasera tra Barcellona e Real Madrid e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rettale in altra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa