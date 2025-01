Corrieretoscano.it - Ucciso in cartiera in Lucchesia, il 13 gennaio l’interrogatorio di garanzia del presunto omicida

Leggi su Corrieretoscano.it

LUCCA – È un autotrasportatore di origine albanese di 50 anni l’uomo fermato a Lucca per l’omicidio di Artan Kaja, l’imprenditore terzista nel ramo della movimentazione morto in un deposito della Smurfit Kappa di Capannori, in provincia di Lucca, lo scorso 7.L’uomo si sarebbe presentato ai carabinieri, assistito da un avvocato, per affermare di essere lui la causa della morte dell’uomo. Dopo il gesto avrebbe gettato via la pistola. Un racconto confuso, quello fatto ai militari di Lucca e al pubblico ministero Lucia Rugani, che lunedì 13passerà al vaglio del Gip, davanti al quale il 50enne si presenterà perdi. Rimangono ancora fumosi i contorni dell’episodio. L’uomo è stato trovato morto in una pozza di sangue davanti al cancello del deposito dove aveva appena finito di lavorare.