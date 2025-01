Ilgiorno.it - Uccide il compagno e il giudice avvalla l’eccesso di legittima difesa: Stella Boggio fuori dal carcere, ma è “pericolosa”

Monza – È stata ritenuta credibile dall’ipotesi di “eccesso colposo di” da parte di, la donna di 33 anni che la notte del 7 gennaio ha accoltellato a morte ilMarco Magagna, di 39 anni, a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. Avallando la versione della trentatreenne, che fin dal primo momento ha detto di essersidalle violenze del fidanzato, ilper le indagini preliminari di Monza ha disposto – su richiesta della– l’uscita daldi San Vittore in favore degli arresti domiciliari, che Baggio sconterà nella casa dei genitori. Nel ritenerla “” in quanto capace di reazioni aggressive, ilha però ritenuto credibile che la donna abbia reagito per paura di essere picchiata.ila coltellate, ladi: “Lui era violento, non denunciai per amore di mio figlio” La Procura di Monza, diretta dal procuratore della Repubblica Claudio Gittardi, sta valutando se presentare ricorso contro la decisione dele chiedere nuovamente perla contestazione del reato di omicidio volontario e la conseguente detenzione cautelare in