Twitch Prime Gaming | I Giochi di Gennaio 2025 per gli abbonati

Dopo idi Dicembre 2024 per gli, Amazon ha annunciato idi, riscattabili a partire da questo mese per tutti coloro che sono iscritti al servizio, ve li riportiamo a seguire.– Gamerbrain.net Nuoviper gliEastern ExorcistUn action RPG che fonde mitologia orientale e combattimenti dinamici, Eastern Exorcist ti immerge in una grafica pittorica mozzafiato. Con meccaniche di combattimento fluide e veloci, il gioco si distingue per il suo stile artistico che sembra una tela in movimento, unendo l’azione frenetica a una narrazione ricca di cultura orientale.The BridgeSe sei appassionato di enigmi che sfidano la gravità, The Bridge è un puzzle game che si ispira all’arte di M.