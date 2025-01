Brindisireport.it - Turismo, trend in crescita: "Puntare su destagionalizzazione e attrazioni rurali"

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Ilsi conferma un settore trainante per l'economia italiana nel 2024, con unagenerale del più 2,5 per cento nelle presenze rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto alle presenze dei turisti stranieri. Ed e? ilun settore importante anche per il.