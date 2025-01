Ilrestodelcarlino.it - Tuffo nella fontana del centro città

A volte, con il gran caldo, è capitato di vedere nelle grandi, persone che cercano refrigerio facendo il bagno nelle fontane. Caso singolare, invece, quello accadutogiornata di mercoledì a San Benedetto dove, con la temperatura pungente, qualcuno ha fatto il bagno in unadelcittadino. La segnalazione al centralino del commissariato di pubblica sicurezza è arrivata poco prima delle ore 14 e poiché le pattuglie erano lontane dal, la richiesta di intervento è stata girata alla polizia locale e ai carabinieri che sono arrivati sul posto per primi, ma i ’bagnanti’ fuori stagione e fuori luogo, si erano già dileguati. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni cittadini. C’è chi ha raccontato d’aver visto aggirarsi due persone in mutande attorno allaper poi calarsivasca.