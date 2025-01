Justcalcio.com - TS – almeno un mese di stop, cosa cambia al Fanta

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 20:34:00 Flash news da Tuttosport:Brutte notizie per il Lecce dopo lo 0-0 casalingo contro il Genoa nell’ultimo turno di Serie A. Hamza Rafia, talento tunisino classe 1999, era infatti stato costretto ad abbanondare il terreno di gioco per un infortunio muscolare. Un problema che sembrerebbe essere più serio del previsto, con l’esito degli esami strumentali svolti dal club giallorosso per stabilire con precisione i tempi di recupero.Lecce, infortunio Rafia: c’è l’esito degli esamiQueste le condizioni del talento giallorosso: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Hamza Rafia, durante la gara Lecce – Genoa, ha accusato un problema muscolare. Il giocatore in data odierna si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra”.