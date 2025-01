Feedpress.me - Trump, Musk e Salvini: la linea Meloni, tra politica estera e sguardo alle prossime elezioni

La difesa, piena, di Elon, uno dei temi più gettonati nelle due ore e mezzo di conferenza stampa. Perché a fare «ingerenze» è stato semmai, negli anni George Soros . E l’auspicio di arrivare a fine legislatura non solo con lo stesso governo, perché un rimpasto «non è all’ordine del giorno», ma pure con la riforma del premierato al traguardo. «Poi non so se mi ricandiderò». Giorgia.