Bresciatoday.it - Trovato ferito e sanguinante in strada: era così ubriaco che non si ricordava nulla

Leggi su Bresciatoday.it

Le urla e poi la pozza di sangue, vicino al l'ingresso di una palazzina. È stata un'altra notte movimentata, quella appena trascorsa, per i residenti di via delle Battaglie a Brescia che, allarmati dal trambusto, hanno fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze, poco dopo le 23.