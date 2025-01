Padovaoggi.it - Treno delle Terme, al via la nuova campagna in Lombardia: «Occasione da cogliere»

Leggi su Padovaoggi.it

L’iniziativa del, promossa da Fondazione Treni Turistici Italiani, Fondazione FS e Duegi Editrice per il weekend del 24-26 gennaio, vede il coinvolgimento del ConsorzioColli Marketing e di FederalberghiAbano Montegrotto. Per l’è possibile acquistare, in.