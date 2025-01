Palermotoday.it - Trecento milioni sul piatto per Palermo, Lagalla: "Nel 2025 al via lavori fondamentali per la città"

Leggi su Palermotoday.it

“Ilsarà un anno cruciale per l’amministrazione, in quanto sarà avviata la totalità dei cantieri del Pnrr e partiranno importanti progetti su infrastruttureper la". Lo ha detto il sindaco Robertooggi al termine di un vertice, insieme alla direzione generale, per.