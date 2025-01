Agi.it - Tre giovani in carcere per il 17enne ucciso nel Fiorentino a dicembre

AGI - Tre misure di custodia cautelare inper l'omicidio delMaati Moubakir, avvenuto nella mattinata del 29scorso a Campi Bisenzio, nell'hinterland di Firenze. I carabinieri della Compagnia di Signa e del Comando provinciale di Firenze hanno dato esecuzione oggi a un'ordinanza di custodia cautelare inemessa, su richiesta della procura della Repubblica di Firenze, dal gip presso il Tribunale di questo Capoluogo. All'esito delle serrate indagini, dirette dalla procura della Repubblica di Firenze sin dalle prime ore successive all'omicidio - spiegano i carabinieri - i tre indagati, tuttiresidenti del luogo e di eta' compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti gravemente indiziati di aver attivamente preso parte al delitto e di aver provocato la morte del minore avendolo: dapprima inseguito in strada, armati di coltelli e oggetti contundenti nel corso di una violenta lite, originata per futili motivi; successivamente, ripetutamente accoltellato in momenti diversi fino a quando, gia' gravemente ferito, questi cercava di allontanarsi dal luogo dell'aggressione salendo a bordo di un autobus di linea dal quale veniva, tuttavia, fatto scendere con violenza per poi essere mortalmente nuovamente colpito.