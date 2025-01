Noinotizie.it - Trasporti: oggi il primo sciopero dell’anno Treni, trasporto pubblico locale, aerei

Leggi su Noinotizie.it

nel settore dei. I sindacati di base hanno proclamato l’agitazione che riguarda, per il settore ferroviario, la manutenzione delle infrastrutture Rfi. Per ilagitazione di quattro ore. In quanto agli, varie agitazioni in vari scali italiani. Possibili disagi, dunque, nelle varie modalità di.L'articoloil proviene da Noi Notizie..