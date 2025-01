Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-01-2025 ore 08:00

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata asulla diramazionesud con code tra Torrenova e il raccordo anulare sulla carreggiata esterna del raccoglie temporaneamente chiusa la rampa di uscita di via Trionfale in corso un intervento dei vigili del fuoco trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra Tor Cervara e la tangenziale est sulla stessa tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo e via dei due punti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe indetto per la giornata di oggi uno sciopero di 4 ore da trasporto pubblico amezzi pubblici Dunque a rischio dalle 8:03 alle 12:30 l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sitoverde.