Ravennatoday.it - Torna a casa e sorprende i ladri, malviventi lo spingono per fuggire: indagano i Carabinieri

Leggi su Ravennatoday.it

Un nuovo episodio di furto inè avvenuto ieri. Tutto sarebbe avvenuto in pieno giorno in via del Sale a San Pietro in Vincoli dove un uomo, rientrando nella propria abitazione, ha fatto una brutta scoperta: aprendo la porta ha infatti sorpreso iin. A quel punto, secondo quanto.