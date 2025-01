Calcionews24.com - Torino Juventus, Vanoli ora spera: due big in bilico per il derby

Leggi su Calcionews24.com

è in arrivo, in previsione deldella Mole Paoloincrocia le dita, ecco il punto dall’infermeria, due big.è alle porte. Come confessato da Paoloin conferenza stampa oggi, i granata potranno contare anche su Coco per la stracittadina. Discorso diverso invece per Ricci e Gineitis, per i .