Calciomercato.it - Torino-Juventus, Thiago Motta: l’annuncio sul capitano, assenze pesantissime

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore bianconero è intervenuto davanti ai microfoni alla vigilia del derby dell’Olimpico contro i granata di VanoliLa, dopo la deludente parentesi in Supercoppa e la sconfitta in semifinale contro il Milan a Riad, si rituffa in clima campionato e domani sarà ospite dei cugini delallo stadio Olimpico.– Calciomercato.itUna derby delicato per la truppa bianconera e, nel mirino della critica dopo i risultati deludenti della ‘Vecchia Signora’ in questa prima parte di stagione. Come di consueto, l’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium: “Partita complicata e speciale. Noi non vediamo l’ora di andare in campo ed è una partita che vogliamo vincere. Abbiamo fatto buone prestazioni al di là di qualche pareggio di troppo.