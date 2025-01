Calcionews24.com - Torino Juve, Cairo ha caricato la squadra: ecco cos’ha detto pre derby al Filadelfia

Leggi su Calcionews24.com

va in scena domani, Urbanoieri alhalacosa haai ragazzi di Vanoli pre derbysi avvicina. Domani, alle ore 18 in punto, va in scena il derby della Mole che metterà a confronto i granata di Paolo Vanoli con i bianconeri di .