Today.it - Tir perde il controllo e finisce nel cantiere autostradale: operaio ucciso e travolto

Leggi su Today.it

Unha perso la vita in un incidente stradale questo pomeriggio. L'uomo è morto dopo essere statoda un camion mentre lavorava in unsull'autostrada A14 Bologna-Taranto, all'altezza del km 106 nel tratto compreso tra Cesena e Valle Rubicone, in direzione Ancona.Il.