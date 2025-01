Liberoquotidiano.it - Terzo mandato: Rampelli, 'ricorso Governo legittimo e avrà esito positivo'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Ildelcontro la legge regionale campana per ile sono certo". Così ai microfoni di Sky Tg 24 Fabio, deputato Fdi e vicepresidente della Camera. "Nel contenuto, ritengo -aggiunge- che una persona che espleti due mandati governando per 10 anni come capo supremo una città o una regione, debba avere uno sviluppo nell'ottica dell'interesse generale della comunità. Un ruolo diverso in cui portare l'esperienza pragmatica e amministrativa maturata dal basso, senza stare lì tutta la vita con il rischio di bloccare il meccanismo democratico e favorire incrostazioni di potere. Ritengo giusti i due mandati".