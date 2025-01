Ilfattoquotidiano.it - Terzo mandato, De Luca: “Governo non ha impugnato le norme di Piemonte, Veneto e Marche. La legge è uguale per tutti?”

Sulil presidente della Regione Campania Vincenzo Denon arretra e a poche ore dalla decisione deldi impugnare laregionale recentemente approvata dal parlamentino campano indice una conferenza stampa per ribadire che sarà comunque lui il candidato alla presidenza. Nella sala De Sanctis, per dare un’idea dell’aria che si respira a Palazzo Santa Lucia sono stati allestiti due cartelloni giganti che fanno da scenografia allo show del Governatore: “Non abbiate paura degli elettori” e “Lanon èper”. In poco più di un’ora Deparla di una decisione ‘contra personam’ dettata dalla paura degli elettori e annuncia che si difenderà davanti alla Corte Costituzionale. “Il destino dei territori lo decidano i cittadini e non chi siede a Roma. Questo– dice De– è nemico della Campania se non si tiene conto del volere dei cittadini.