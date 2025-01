Ternitoday.it - Ternana-Gubbio, Ignazio Abate: “Sarà una partita difficile ma vogliamo tornare alla vittoria”

Leggi su Ternitoday.it

Dopo il pareggio in casa contro il Pontedera, seconda sfida consecutiva al Liberati per la. I rossoverdi ospiteranno ilin uno dei due derby umbri in campionato nel girone B di Lega Pro. Seconda in classifica a due punti dVirtus Entella,ha analizzato la prossima.