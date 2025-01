Ecodibergamo.it - Telefoni e droga lanciati nel carcere: intercettati dalla Polizia penitenziaria

IL SEQUESTRO. Le indagini sono in corso per capire a chi fossero destinati gli oggetti rinvenuti sul muro di cinta e in un’area esterna della casa circondariale di Bergamo. Gli agenti hanno rinvenuto 5 cellulari con sim card e caricatori, cocaina e hashish.