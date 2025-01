Casertanews.it - Telecamere e più forze dell'ordine per fermare i furti

Leggi su Casertanews.it

Sistema di videosorveglianza funzionante, maggiore presenza disul territorio e funzionamentoa pubblica illuminazione. Sono queste le priorità indicate durante il Tavolo per la sicurezza urbana svoltosi a Casagiove a seguito degli ultimiavvenuti in città.