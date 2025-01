Lanazione.it - Tamponamento fra 3 auto in Fi-Pi-Li: traffico in tilt a Empoli

, 10 gennaio 2025 - Lunghe code e paura nella serata di oggi, 10 gennaio, per un incidente avvenuto sulla strada di grande percorrenza Fi-Pi-Li ain direzione Firenze. Tre lecoinvolte in un, traEst, che ha causato forti rallentamenti e disagi alla viabilità. Il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze per altrettanti feriti - trasportati poi all’ospedale San Giuseppe in codice giallo - e i vigili del fuoco.inma per fortuna nessuna grave conseguenza per glimobilisti. GERMOGLI PH: 10 GENNAIO 2025INCIDENTE IN FIPILI USCITAEST POLIZIA STRADALE © TOMMASO GASPERINI / FOTOCRONACHE GERMOGLI Solo due giorni fa, ma questa volta a Stagno nel Livornese, proprio sullo svincolo all’uscita della Fi-Pi-Li l’incidente mortale nel quale ha perso la vita Marco Giannini, medico di 39 anni che presumibilmente si stava recando a lavoro nella farmacia dell'ospedale labronico.