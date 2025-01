Sport.quotidiano.net - Spal, il ds Casella: : "Tutti alla ricerca di attaccanti"

Lache, nell’ultima gara del 2024 ha impattato per 1-1 al Del Duca contro l’Ascoli, prosegue la sua marcia verso la conquista della salvezza. In questa finestra di mercato anche gli estensi stanno cercando di capire come rinforzare l’organico. "Al momento non ci sono movimenti imminenti, ma le trattative possono sempre sbloccarsi da un momento all’altro – spiega il direttore sportivo Alex-. Nel mercato di gennaio si muoveranno i giocatori che hanno avuto meno spazio. Ho avuto modo di sentire le società e gli altri direttori sportivi. Sonodie giocatori offensivi. Gli stessi ruoli che stiamo cercando noi. Ferrara è una piazza di primo piano anche se la classifica non rispecchia il nostro blasone e per questo ci sono squadre più avanti di noi. Noi abbiamo avuto un rendimento al di sotto delle aspettative.