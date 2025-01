Laverita.info - «Soros è più pericoloso di Musk»

Giorgia Meloni a tutto campo in conferenza stampa. Su Cecilia Sala: «Mai un’emozione così. Abbiamo triangolato con Usa e Iran». Sulle presunte «ingerenze»: «Il capo di Starlink è ricco e influente ma non censura nessuno, invece il magnate ungherese paga partiti e condiziona la politica». Poi dice no al rimpasto. E in serata ha ricevuto Volodymyr Zelensky.