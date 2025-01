Oasport.it - Snowboard, tredici azzurri a caccia di un altro weekend da sogno a Scuol

giro, altra corsa. La Coppa del Mondo dialpino 2024/2025 riparte dopo la sosta natalizia e riparte da(Svizzera) per un unico appuntamento con il gigante parallelo al maschile e al femminile. Stagione che finora è stata trionfale per i coloricon sei vittorie e dodici presenze sul podio fino a questo momento.Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha quindi confermato in blocco iatleti che vengono usualmente convocati: il leader della classifica generale Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava per il settore femminile.Striscia di podi e di vittorie che per l’Italia si è interrotta proprio nella tappa pre-natalizia di Davos: al maschile Gabriel Messner non è andato oltre la quarta posizione, mentre al femminile il miglior risultato è stata la settima posizione di Jasmin Coratti.