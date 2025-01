Oasport.it - Sinner risponde per la prima volta a Kyrgios. Con la consueta signorilità

Leggi su Oasport.it

Janniksi lancia con grande piglio verso gli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il numero 1 del mondo si presenterà all’appuntamento per cercare di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in terra oceanica, forte anche dei due successi ottenuti negli incontri di esibizione disputati questa settimana contro Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas.Il tennista italiano si è imposto in maniera nitida nei confronti del padrone di casa e del greco, non concedendo set agli avversari e offrendo un gioco decisamente tonico e convincente che lascia ben sperare in visto del torneo che ci terrà compagnia per i prossimi quindici giorni. Il numero 1 del mondo esordirà lunedì 13 gennaio contro il cileno Nicolas Jarry, avversario potenzialmente rognoso e da non sottovalutare per rompere il ghiaccio.