Ilnapolista.it - Sinner, il caso Clostebol è un’agonia: per l’udienza al Tas dovrà aspettare il 16-17 aprile

Mentre in Australia Jannikè costretto a rispondere per l’ennesima volta sulla possibilità che venga squalificato per doping (“sono costretto a pensarci sempre”), il Tribunale Arbitrale dello Sport (il Tas) fissache potrebbe proscioglierlo o inguaiarlo per il 16 e 17. Tra quattro mesi.Il tribunale svizzero, ultimo grado d’appello della giustizia sportiva, ha programmato“per la procedura arbitrale World Anti-Doping Agency contro Jannik, International Tennis IntegrityAgency e International Tennis Federation” a Losanna, a porte chiuse.Significa chepotrà giocare, dopo l’Australian Open, i tornei di Montpellier a gennaio; poi a febbraio un “500” tra Dallas e Rotterdam, o un paio di settimane dopo uno tra Rio de Janeiro e Doha, e la successiva tra Acapulco e Dubai.