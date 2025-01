Bresciatoday.it - Si sente male in casa, ha la polmonite: è positiva alla legionella

Leggi su Bresciatoday.it

Primo caso bresciano dinel nuovo anno. Il contagio è stato accertato per una donna anziana che abita al Villaggio Badia, in città: le sue condizioni sono stabili ma l'infezione è confermata. Come da prassi, l'autorità sanitaria (ovvero Ats, l'Agenzia di tutela della salute) sta.