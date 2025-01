Liberoquotidiano.it - "Sesso col pensionato in cambio di soldi", 6 anni di carcere all'ex Gf: tv italiana sotto-choc | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Seie sei mesi a Kiran Maccali. L'ex concorrente del Grande Fratello è finito nei guai con l'accusa di estorsione, lesioni e stalking a un uomo, ora, che lo ospitò a casa sua, nella Bassa Bergamasca. C0mplici l'alcol e la cocaina, il 38enne di origini indiane deve già finire di scontare trediper tentata violenza a una sua ex fidanzata e per estorsione ai genitori. Tutto è iniziato dopo un periodo a Milano da una delle fidanzate, quando Maccali è rimasto senza casa. Da qui il ritorno nell'abitazione della madre, a una condizione: "Tornavo la notte, mi disse che per stare lì dovevo rispettare le regole". Allora la richiesta di ospitalità all'amico del bar. L'accordo, sempre secondo la versione di Maccali, era che indi un posto dove stare gli avrebbe tenuto alla larga gente straniera "che lui si portava in casa e gli chiedeva".